ЗСУ знищили вже 17 300 росіян: свіжі дані про втрати ворога
30 березня 2022 , 10:24Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українська армія продовжує наносити нищівних втрат російським окупантам. На 30 березня вже вдалось знищити 17300 ворогів.
Окрім цього загарбники на українській землі успішно втратили 605 танків. А бойових броньованих машин – 1723.
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Що ще втратив ворог
Звісно, що на цьому ЗСУ не зупинились і окупанти продовжують втрачати озброєння та інше. Зокрема:
- 305 артилерійських систем;
- 96 РСЗВ;
- 54 ППО;
- 131 літак;
- 131 гелікоптер;
- 81 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1184 одиниці автомобільної техніки;
- 7 кораблів /катерів;
- 75 цистерн з ПММ;
- 21 одиниця спеціальної техніки;
- 4 пускові установки ОТРК/ТРК.
У Генштабі пояснюють, що дані уточнюються. Адже рахувати складно через високу інтенсивність боїв.
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