ЗСУ знищили вже 17 300 росіян: свіжі дані про втрати ворога

Українська армія продовжує наносити нищівних втрат російським окупантам. На 30 березня вже вдалось знищити 17300 ворогів.

Окрім цього загарбники на українській землі успішно втратили 605 танків. А бойових броньованих машин – 1723.

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Що ще втратив ворог

Звісно, що на цьому ЗСУ не зупинились і окупанти продовжують втрачати озброєння та інше. Зокрема:

305 артилерійських систем;

96 РСЗВ;

54 ППО;

131 літак;

131 гелікоптер;

81 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

1184 одиниці автомобільної техніки;

7 кораблів /катерів;

75 цистерн з ПММ;

21 одиниця спеціальної техніки;

4 пускові установки ОТРК/ТРК.

У Генштабі пояснюють, що дані уточнюються. Адже рахувати складно через високу інтенсивність боїв.

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