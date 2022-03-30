ЗСУ знищили вже 17 300 росіян: свіжі дані про втрати ворога

30 березня 2022 , 10:24
Читать новость на русском

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Українська армія продовжує наносити нищівних втрат російським окупантам. На 30 березня вже вдалось знищити 17300 ворогів.

Окрім цього загарбники на українській землі успішно втратили 605 танків. А бойових броньованих машин – 1723.

До теми Для росіян типово нехтувати безпекою, – Верещук про вибухи в Бєлгороді

Що ще втратив ворог

Звісно, що на цьому ЗСУ не зупинились і окупанти продовжують втрачати озброєння та інше. Зокрема:

  • 305 артилерійських систем;
  • 96 РСЗВ;
  • 54 ППО;
  • 131 літак;
  • 131 гелікоптер;
  • 81 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1184 одиниці автомобільної техніки;
  • 7 кораблів /катерів;
  • 75 цистерн з ПММ;
  • 21 одиниця спеціальної техніки; 
  • 4 пускові установки ОТРК/ТРК.

У Генштабі пояснюють, що дані уточнюються. Адже рахувати складно через високу інтенсивність боїв. 

Цікава думка про те, що допомогло б перемогти Росію: дивіться відео

 

Автор: Оксана Княжик