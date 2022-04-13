Вже 191 дитина загинула від рук окупантів: понад 3 сотні отримали поранення
Джерело:Офіс генпрокурора
Російська агресія забрала життя 191 української дитини. Через злочинні дії ворога поранення отримали 349 неповнолітніх. В Офісі генпрокурора кажуть: на жаль, ці дані не остаточні.
В Офісі генпрокурора кажуть, що триває робота з встановлення інформації в місцях ведення активних бойових дій. Також дані збирають на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
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Де найбільше постраждалих дітей:
- у Донецькій області – 113,
- Київській – 102,
- Харківській – 79,
- Чернігівській – 54,
- Миколаївській – 40,
- Херсонській – 38,
- Луганській – 36,
- Запорізькій – 23,
- столиці – 16,
- Сумській – 16,
- Житомирській – 15.
На Київщині знайшли тіла неповнолітніх
У Київській області у селищі Бородянка та у селі Королівка правоохоронці виявили тіла 16-річної дівчини та 10-річного хлопчика. А в Харкові 11 квітня внаслідок обстрілу загинув 1,5-місячний малюк та 12-річний підліток. Ще 4 дітей віком 1, 4, 5 та 9 років отримали поранення. На Херсонщині снаряд влучив в житловий будинок, поранена 15-річна дівчина.Важливо! Через бомбардування та обстріли росіянами українських міст та сіл пошкоджено 957 закладів освіти, з них 88 зруйновано повністю.
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