Вже 191 дитина загинула від рук окупантів: понад 3 сотні отримали поранення

Російська агресія забрала життя 191 української дитини. Через злочинні дії ворога поранення отримали 349 неповнолітніх. В Офісі генпрокурора кажуть: на жаль, ці дані не остаточні.

В Офісі генпрокурора кажуть, що триває робота з встановлення інформації в місцях ведення активних бойових дій. Також дані збирають на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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Де найбільше постраждалих дітей:

у Донецькій області – 113,

Київській – 102,

Харківській – 79,

Чернігівській – 54,

Миколаївській – 40,

Херсонській – 38,

Луганській – 36,

Запорізькій – 23,

столиці – 16,

Сумській – 16,

Житомирській – 15.

На Київщині знайшли тіла неповнолітніх

У Київській області у селищі Бородянка та у селі Королівка правоохоронці виявили тіла 16-річної дівчини та 10-річного хлопчика. А в Харкові 11 квітня внаслідок обстрілу загинув 1,5-місячний малюк та 12-річний підліток. Ще 4 дітей віком 1, 4, 5 та 9 років отримали поранення. На Херсонщині снаряд влучив в житловий будинок, поранена 15-річна дівчина.

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Через бомбардування та обстріли росіянами українських міст та сіл пошкоджено 957 закладів освіти, з них 88 зруйновано повністю.