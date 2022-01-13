Вже 3 області України перебувають у помаранчевій зоні карантину
Джерело:МОЗ
Після різдвяних свят до помаранчевої зони карантину потрапили Сумська та Херсонська області. Нині до них долучився ще один регіон.
До помаранчевої області карантину увійшла Івано-Франківська область. Там перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом.
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Ситуація в Івано-Франківській області
Коефіцієнт виявлення випадків інфікування в регіоні становить 21,1% при максимальній нормі у 20%. Інші показники, зокрема рівень госпіталізації, у межах норми. Рівень захворюваності на COVID-19 в області становить 273 на 100 тисяч населення.
Показники інших "помаранчевих" регіонів
У Сумській області, яка також перебуває у помаранчевій зоні карантину, коефіцієнт виявлення випадків інфікування дещо вищий і становить 24,8%. А ось показники Херсонської області повністю нормалізувалися.
Яка ситуація в Україні загалом
- В інших областях України та у Києві встановлена жовта зона карантину. Рівень захворюваності по країні – 174 на 100 тисяч населення. Натомість оптимальний показник – не більше 75 на 100 тисяч людей.
- Коефіцієнт виявлення випадків інфікування становить 10,8% при нормі ≤20% / <4%.
- Тим часом охоплення тестування перебуває на рівні 921 при мінімальній нормі 300 на 100 тисяч населення.
Завантаженість лікарень
Рівень госпіталізацій через COVID-19 доволі низький – 26,3 при максимальній нормі 60 на 100 тисяч населення. Динаміка рівня госпіталізацій теж невисока – 15,5 % при допустимій нормі у 50%. Завантаженість ліжок з киснем теж невисока і становить 22,1% (допустима норма – 65%).
Зони карантину в Україні / Інфографіка МОЗ
Зверніть увагу: в Україні зафіксували різкий стрибок захворюваності. Вчора, 12 січня в країні виявили 10 046 хворих на COVID-19. Найбільше нових випадків зараження вірусом зафіксували у Києві, а також у Львівській та Івано-Франківській областях.
Тим часом до лікарень госпіталізували 1 676 людей. Натомість одужали 7 202 інфікованих.
Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу