Вже 9 російських ракет за вечір вдарили по інфраструктурі Кременчука
Джерело:Дмитро Лунін
Російські вбивці впродовж 24 квітня атакують Полтавщину. У Кременчуцькому районі досі триває повітряна тривога.
Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін о 21:43.
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"Уже 9 російських ракет цього вечора вдарили по інфраструктурі Кременчука. Ворог не гребує нічим навіть у такий святий день", – написав Лунін.
Попередній обстріл
Станом на 20:09 Лунін зазначав, що окупанти випустили 5 ракет. За його словами, вони потрапили в об'єкти інфраструктури. Наразі уточнюють інформацію щодо постраждалих.
Атака 2 квітня
Росіяни також обстріляли Кременчук 2 квітня. Ракети влучили в нафтопереробний завод та склади паливно-мастильних матеріалів. Через обстріл декілька людей отримали опіки.
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