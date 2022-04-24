Вже 9 російських ракет за вечір вдарили по інфраструктурі Кременчука

Російські вбивці впродовж 24 квітня атакують Полтавщину. У Кременчуцькому районі досі триває повітряна тривога.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін о 21:43.

До теми 5 російських ракет вдарили по об'єктах інфраструктури на Полтавщині

"Уже 9 російських ракет цього вечора вдарили по інфраструктурі Кременчука. Ворог не гребує нічим навіть у такий святий день", – написав Лунін.

Попередній обстріл

Станом на 20:09 Лунін зазначав, що окупанти випустили 5 ракет. За його словами, вони потрапили в об'єкти інфраструктури. Наразі уточнюють інформацію щодо постраждалих.

Атака 2 квітня

Росіяни також обстріляли Кременчук 2 квітня. Ракети влучили в нафтопереробний завод та склади паливно-мастильних матеріалів. Через обстріл декілька людей отримали опіки.

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