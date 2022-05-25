Вже награлися в загрозу і мобілізацію, – ОК "Південь" про ситуацію в Придністров'ї

У невизнаному Придністров'ї понизили рівень "терористичної загрози". Тепер він не червоний, а жовтий.

ОК "Південь" про ситуацію в Придністров'ї

Також окупанти відмовилися від ідеї мобілізації. Про це свідчить оперативна інформація щодо ситуації на півдні України, повідомляє Оперативне командування "Південь".

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Зрозумівши, що нагнітання паніки та імітація терористичної активності з боку України не дає бажаного результату, у Придністров'ї скасовано червоний рівень терористичної загрози, встановлено жовтий,

– зауважили в командуванні.

Зазначається також, що розгублена від масових виїздів потенційних призовників з невизнаної республіки влада Придністров'я відмовилася від ідеї мобілізації.

Натомість з боку України відповідна ділянка кордону надійно захищена, здійснюється пильний та системний моніторинг ситуації.

Оперативна інформація щодо ситуації на Півдні України станом на 25 травня: дивіться відео

ОК "Південь" про ситуацію на Півдні України: коротко

Так, згідно з інформацією командування, ситуація на південних рубежах лінії зіткнення напружена, але контрольована. При цьому загарбник продовжує удосконалювати свої позиції в інженерному відношенні.

Кривий Ріг – росіяни продовжують агресивну тактику ракетних ударів. Перед світанком 25 травня рашисти випустили 3 крилаті ракети в бік промислової інфраструктури. На щастя, постраждалих немає.

– росіяни продовжують агресивну тактику ракетних ударів. Перед світанком 25 травня рашисти випустили 3 крилаті ракети в бік промислової інфраструктури. На щастя, постраждалих немає. Миколаївщина – декілька територіальних громад, що межують з Херсонщиною, перебували під обстрілами. Ворог руйнує житлові будинки та інші господарчі будівлі, б'є по сільськогосподарським угіддям, нищить автівки. Щодо постраждалих наразі немає інформації.

– декілька територіальних громад, що межують з Херсонщиною, перебували під обстрілами. Ворог руйнує житлові будинки та інші господарчі будівлі, б'є по сільськогосподарським угіддям, нищить автівки. Щодо постраждалих наразі немає інформації. Одещина – ситуація стабільна. В північно-західній частині Чорного моря продовжують перебувати ВДК та 2 ракетних корабля із понад півтора десятками ракет. Зазначається, що ракети готові до застосування по території України.​

Вторгнення Росії до України через Придністров'я неможливе: чому

Росіяни намагаються відновити працездатність Тираспольського аеродрому, втім, все не так просто. Як виявилося, деякі зразки техніки неможливо відновити, оскільки відсутні запчастини, наприклад, до транспортних засобів.

При цьому, згідно з звітністю придністровської сторони, всі необхідні запчастини є в наявності.

Тобто, виходить, що хотіла вдертися до України, чи Молдови, через Придністров'я, але місцеві взяли і продали всі запчастини в Україну, чи Молдову. Сумно, але не нам!

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