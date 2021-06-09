Вже наступного року Метінвест планує завершити будівництво власного університету в Маріуполі

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група Метінвест планує вже у 2022 році завершити будівництво в Маріуполі свого власного університету – "Метінвест політехніка".

Так думку висловив генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков в інтерв'ю телеканалу "Україна-24".

Метінвест планує побудувати новий університет "Метінвест політехніка" буквально за 14 місяців.

Зараз ми впритул зайнялися проєктом побудови цієї будівлі. Ті картинки візуалізації – які були, – це вже зараз починає втілюватися в проєктних роботах, а найближчим часом ми почнемо вже безпосередньо будівництво,

– додав він.

Прагнення компанії доволі масштабні, адже вони поставили перед собою основне завдання: прийняти перших студентів 1 вересня наступного року.

За словами гендиректора, при будівництві буде використовуватися виключно українська сталь, вироблена на металургійних заводах Маріуполя.

Ми хочемо довести ще й, крім того, всій Україні, що будівництво зі сталі – це найефективніше будівництво. Використовуватися буде сталь виробництва металургійних заводів міста Маріуполя,

– наголосив він.

Також Риженков зазначив, що реалізація цього проєкту буде здійснюватись за лекалами сучасних західних вищих навчальних закладів.

Там буде реконструйований парк, кампус, спортивні майданчики. Наше завдання – щоб молоді люди, які прийдуть туди навчатися дійсно бачили майбутнє, бачили перспективу і були готові будувати ту саму "зелену" металургію,

– сказав він.

Генеральний директор Метінвесту наголосив, що основна мета нового українського університету – надавати не гірший рівень освіти, ніж у Європі, а навіть кращий.