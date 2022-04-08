Вже не потрібен "русский мир": на окупованих територіях України відбувається розкол

Коли російські пропагандисти роками розповідають про міфічних бандерівців, у тому числі і українцям, а потім бомблять українські міста, навіть в прихильників "русского мира" з'являються певні сумніви, що щось не так.

Це вже навіть розуміють самі російські пропагандисти, які про це пишуть у своїх матеріалах. Один такий вийшов з тимчасово захопленого Ізюма на сайті "Комсомольської правди".

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У ньому журналіст поспілкувався з жінками, які у підвалі ховаються від обстрілів. Відзначимо, що до 24 лютого 2022 року, коли Росія вторглася до України, їм такого робити не доводилося. Тож ці жінки не розуміють, чому обстрілюють їхнє місто, якщо "бандерівців у нас немає, тут схід. А бандерівці на заході". Тож питають в російського пропагандиста, чим вони завинили.

І зізнаються, що їх завод 80 відсотків продукції постачав на Росію. Правда це доводилося робити "сірими схемами" через Білорусь.

"А тепер що? Світла немає, води немає, ліків немає… Ми просто хочемо миру", – заявили жінки.

На всі кремлівські пропагандистські докази вони ніяк не реагували. Тож отримали від журналіста звинувачення що націоналізм і русофобія – це державна ідеологія, тож будь-яке місто не можна роздивлятися окремо від країни. Та отримали діагноз: типовий синдром "моя хата скраю".

Традиційно не обійшлося без звинувачення українців у нацизмі. Журналіст перераховував те, що виявили на цьому Ізюмському приладобудівному заводі. Серед артефактів він перераховує футболки з Шухевичем, "Правого сектору" та "фашистська каска з символікою "СС". І викладає фотографію цих "артефактів". Там і справді футболки з Шухевичем, "Правого сектору" та Героями Крут. От тільки ніякої каски з символікою "СС" немає.

Варто відзначити, що коли російські пропагандисти згадують у своїй писанині про "Правий сектор", то обов'язково змушені вказувати в дужках, що ця організація заборонена на території Росії. коли мова йде про нацистську "СС", такої згадки немає.