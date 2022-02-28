Вже не прокинуться: ЗСУ атакували колону ворожої техніки під Макаровим
28 лютого 2022 , 01:29Читать новость на русском
Російські окупаційні війська стали на нічліг поблизу Макарова. Це була їх фатальна помилка. Адже їх одразу знищила українська артилерія.
Макарів – селище в Україні по дорозі на Київ зі сторони Житомира.
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Саме так вирішили зупинитися на нічліг окупанти. З техніки там були танки та БМ-21 "Град".
Саме ця колона і потрапила під обстріл ЗСУ. Момент обстрілу потрапив на відео.
Відео обстрілу колони окупантів під Макаровим