Вже нема що ремонтувати, – Гайдай про розбиту інфраструктуру на Луганщині

Російські окупанти зруйнували критичну інфраструктуру в Луганській області. Через ворожі обстріли на Луганщині вже немає що ремонтувати.

Постійні обстріли заважають передати гуманітарну допомогу

Про це заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він повідомив, що ситуація в області тільки погіршується та ускладнюється.

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Окупанти зруйнували критичну інфраструктуру. Йдеться про постачання газу, води та електрики.

Нема вже чого ремонтувати. Наші ремонтні бригади готові виїжджати. Але нема вже чого... Тому що розбиті підстанції, електромережі, стовпи повалені,

– заявив Гайдай.

Він додав, що в багатьох населених пунктах щось відновити вже просто неможливо.

Глава Луганської ОВА розповів, що область отримує багато гуманітарних вантажів з ліками, одягом та їжею. Він зазначив, що допомогу намагаються передати громадам.

Однак на заваді цьому безперервні обстріли російських військових. Гайдай заявив, що під обстрілами підвезення допомоги – практично неможливе.

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