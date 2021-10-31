Так він відповів на запитання про те, чи буде говорити мовою своєї країни. Тому, ймовірно, народний обранець буде намагатися не порушувати закон про забезпечення функціонування української мови як державної.

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Повністю на українську не перейде

Цей брифінг провели одразу після того, як з'явилися результати екзитполів. Проте наразі його запис не оприлюднили.

Вже вивчаю українську мову, буду розмовляти, у тому числі, й українською мовою,

– сказав Ігор Терехов.

Це свідчить про те, що ймовірним мер не повністю перестане розмовляти російською. Окрім цього, він зазначив, що не використовував адмінресурс під час виборів. Проте з цим не погоджується його головний опонент Михайло Добкін.

Незадоволений явкою на дільниці

Vgorode пише, що команда ймовірного переможця виборів очікувала кращу явку електорату. Проте Терехов вважає, малі показники були наслідком висловлювань, що налякали виборців. Ймовірно, він мав на увазі заяву про перевірку COVID-сертифікатів (це не відповідало дійсності).

Терехова зазначив, що все ж вдячний усім харків'янам за вибори. Окрім цього, заявив, що ситуація в Харкові стабільна. Мовляв, місто взяло курс на розвиток і буде його продовжувати.

Скільки людей проголосували на виборах

За даними соціологів, станом на 20 годину явка на виборах мера становила 28,6%. Похибка цих даних становить похибка — 1.1%.

Також оприлюднювали й "живу статистику". Відповідно до даних Харківської міськради, станом на 13:00 виборчі бюлетені були видані 130 416 містянам. А загалом могли проголосувати 1 мільйон 17 тисяч 584 виборці.



Екзитполи назвали ймовірні результати виборів мера Харкова / Інфографіка 24 каналу