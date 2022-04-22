Вже є перша жертва: ОВА назвала попередню причину катастрофи літака на Запоріжжі

Внаслідок падіння літака на Запоріжжі відомо про щонайменше одну жертву. Ще щонайменше 2 людини постраждали.

Як повідомили у Запорізькій ОВА, літак Ан-26 впав 22 квітня, о 9:00. Повітряне судно виконувало технічний рейс.

Важливо На Запоріжжі впав літак Ан-26, який виконував технічний рейс

Наразі відомо про одного загиблого і двох поранених. Кількість екіпажу та причини падіння з'ясовуються. За попередньою інформацією, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун.

На місці події працює ДСНС та відповідні органи. У Запорізькій ОВА припустили, що літак належав Україні.

Літак не військовий

Натомість член комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі телемарафону заявив, що літак, що впав, не належить до ЗСУ.

Це цивільний літак, який ніякого відношення до ЗСУ не має. Це черговий злочин Росії, яка збиває мирні літаки. Авіакомпанія, яка здійснювала технічний виліт відношення до Збройних Сил України не має,

– розповів Веніславський.

Відомо, що літак впав о 9-й ранку в районі Михайлівки.

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