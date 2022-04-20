Вже є прикрі випадки, коли евакуація неможлива, тому не зволікайте і рятуйте життя, – Гайдай
Попри ще можливу евакуацію з населених пунктів Луганщини та постійні прохання до мешканців, дехто все одно вирішує залишатись у своїх домівках та цілодобово ховатись в укриттях.
По лінії фронту до російського вторгнення проживало близько 350 тисяч людей, зараз там залишається близько 70 тисяч. Інші – евакуювались самостійно або погодженими гуманітарними коридорами та з волонтерами, передає 24 канал.
Читайте також Із Лисичанська 22 квітня евакуюють лежачих хворих та людей з інвалідністю, вадами слуху і мови
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вкотре звернувся до людей, які не хочуть залишати область.
В нас вже є прикрі випадки, коли ми домовляємось про евакуацію в Кременній, 100 людей її чекають, а вранці вона вже взагалі неможлива через прорив позицій ЗСУ. Тому ми вже не змогли забрати цих людей,
– зазначив очільник області.
Також він зазначив, що люди, які хотіли виїхати самостійно, були розстріляні російською армією, 4 людини загинули.
Не зволікайте! Жодні матеріальні речі не вартують людського життя. Ви не їдете в нікуди, вас всіх зустрінуть і дадуть дах над головою, щоденне харчування і медичне забезпечення. Виїжджайте і допоможіть ЗСУ,
– додав Гайдай.
Нова спроба евакуації людей із Луганщини
20 квітня буде чергова спроба врятувати людей зі Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Гірського та Попасної.
Місця зборів:
- Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28;
- Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;
- Попасна: вул. Щербакова, 1-а;
- Гірське: вул. Гагаріна, 13а;
- Нижнє: Паркова, 13;
- Рубіжне: вул. Чехова, 11.
До теми – Україна домовилася про гуманітарний коридор з Маріуполя: відео