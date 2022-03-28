"Взяли по 150 гривень": окупанти на блокпостах вимагають гроші в українців

На Запоріжжі окупанти на блокпостах поводять себе вкрай агресивно щодо українців. Багато нарікань на бойовиків з окупованої Луганщини та Донеччини.

Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст зі Запоріжжя. Згідно з його інформацією, бойовики на ворожих блокпостах намагаються збирати з людей гроші.

Зверніть увагу За минулу добу лише на Запоріжжі знищили 71 окупанта, ще 13 поранили

Блокпости з бойовиками – не рідкість

"Скаржилися люди, яким вдалося виїхати на Запоріжжя. Навіть кадирівці їх нормально пропустили, а п'яні бойовики з них взяли по 150 гривень, з кожної людини в машині, бо казали, що інакше не пропустять", – сказав журналіст.

Такі скарги, за даними журналіста, трапляються часто. Навіть особи, яких окупанти вирішили оголосити "керівництвом" у Мелітополі, були змушені зняти подібний блокпост, аби не викликати ще більшу напругу в місті.

"Ті люди, яких Путін називав трактористами і шахтарями – які у 2014 році кричали "Путін введи війська", а потім взяли автомати і пішли "заробляти гроші" – виявляється, дуже не люблять мешканців вільної України і ставляться до них по-свинськи", – сказав журналіст.

Яка ситуація на Запоріжжі 28 березня: дивіться відео