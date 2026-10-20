Взяли в полон 3 окупантів: спецпризначенці ГУР зірвали диверсії біля Запоріжжя

На Запорізькому напрямку 19 жовтня 2026 року українські розвідники знешкодили групи російських диверсантів. Спецпризначенці ліквідували ворожі сили та взяли в полон трьох військовослужбовців армії Росії.

Подробиці повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

Яка ситуація на фронті?

Противник не полишає намірів підійти впритул до обласного центру. Російські військові активно задіюють малі диверсійні групи, намагаючись проникнути вглиб тилових районів, дестабілізувати оборону, зірвати логістичні шляхи та завдати ударів по українських бойових розрахунках.

Основне протистояння розгортається на дні висушеного Каховського водосховища, де серед густих заростей і новоутворених земель точиться війна без визначеної лінії фронту.

На цій складній місцевості тривають постійні зіткнення розвідувальних і контрдиверсійних підрозділів.

Що відбувається на лінії фронту: дивіться карту DeepState

Зачистка місцевості та ліквідація ДРГ

Безпосереднє виявлення та зачистку ворожих елементів здійснюють бійці роти First Company батальйону "Братство", який діє у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України.

Під час бойових рейдів спецпризначенці розгромили ворожі диверсійні загони, а трьох російських військових захопили в полон. Одному з поранених загарбників українські бійці одразу надали невідкладну домедичну допомогу.

Деталі проведеної операції: дивіться відео ГУР

Підрозділи воєнної розвідки продовжують бойове чергування в цьому секторі, блокуючи спроби російських сил вийти в тил оборони на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українські розвідники знищили російський центр підготовки операторів БпЛА в Хорлах на тимчасово окупованій Херсонщині. Унаслідок операції вдалося ліквідувати ворожих інструкторів і зірвати плани окупантів. До спецоперації долучили бійців підрозділу "Шаманбат".