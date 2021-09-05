Воїни Панджшера заявили, що розгромили тисячу талібів
Джерело:Al Jazeera
Афганськй опір заявив, що взяв у оточення тисячу талібів. Причому більшість – ліквідовано, а інших взяли в полон.
Події розгортались у північно-східній частині Панджшера. Про це розповів афганський журналіст та речник фронту опору Фахім Даші. Натомість таліби все заперечують.
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Представники опору заявивили, що розгромили тисячу талібів
Фахім Дашті заявив, що сили опору оточили тисячу осіб угруповання бойовиків "Талібана" у північно-східній частині Панджшера. Сотні талібів потрапили у полон.
Джерела на місцях сказали, що сили опору захопили близько 1500 талібів,
– мовиться у повідомленні.
Ба більше, журналіст додав – у інших частинах долини штату ситуація під контролем бійців фронту, що виступають проти талібів. Запевнив, що вони взяли у полон немало пакистанців.
За словами Дашті, майже 1000 бійців "Талібану" були або вбиті, або поранені, або потрапили в полон.
Таліби запевняють, що контролюють майже всю провінцію Панджшер
Натомість таліби запевняють, що вони вже відвоювали собі шлях до столиці провінції Панджшер. Вони заявили, що контролююють майже всю провінцію – 5 із 7 районів.
Речник "Талібану" Білал Карімі написав у твітері, що їм залишилось захопити тільки місто місто Базарак у провінції Панджшер.
Глава опору відвідував райони Панджшеру
Видання "Sputnik Афганістан" написало у твітері, що Ахмад Масуд, який очолює Фронт національного опору (ФПО) відвідав блокпост Паранде. За інформацією джерел видання, він розміщений в центрі долини, поряд з Базараком.
Тобто ЗМІ припускають, що насправді центральні райони долини все ще під контролем Фронту опору.
"А ось північ і південь, цілком можливо, втрачено (втім, бої там явно ще йдуть)", – написало видання.
Що відомо про боротьбу Фронту опору та талібів
- 15 серпня 2021 року талібан заявив про захоплення влади у Афганістані. Проте вони не контролювали провінцію Панджшер.
- Там утворився Фронт національного опору (ФПО). Очолив його Ахмад Масуд – син Ахмада Шаха Масуда, який вів боротьбу проти радянських військ та проти талібів у 1980-х, а згодом – 1990-х роках.
- Досі з Афганістану надходить суперечлива інформація щодо ситуації у провінції Панджшер – таліби кажуть про остаточну перемогу, а сили опору це спростовують.