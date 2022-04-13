"Взяти Київ за 2 дні" базувалось і на роботі Медведчука, – у МВС припустили, чи буде обмін

Служба безпеки України зловила Віктора Медведчука. Однак куму Путіна не дуже було б цікаво потрапити до Росії.

Так вважає радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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І наголосив, що проблема навіть не у мільярдах рублів, які він витратив, а в іншому.

Судячи з усього, рішення про те, що "Київ можна буде взяти за два дні" базувалось і на тій роботі про яку звітував, зокрема, і Віктор Медведчук,

– вважає Денисенко.

Чи підуть росіяни підуть на обмін

Якщо говорити про те, чи потрібен він росіянам – залежить від того, яку політику щодо Медведчука надалі прийматимуть росіяни, додав радник міністра.

"Вони можуть сказати, що Медведчук їм особливо не потрібен, тож міняти його не захочуть. Або ж можуть зайняти таку ж позицію як Медвєдєв, типу, "своїх не кидаємо", – припустив Денисенко.

Крім цього, вони можуть посісти й іншу позицію, мовляв "Медведчук нам не потрібен, але ми подумаємо". Варіанти можуть бути різними.

Але я думаю, що росіяни підуть на обмін Медведчука,

– вважає радник міністра.

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