Взяти мішки та їхати на драмтеатр: оприлюднили розмову похоронної команди окупантів у Маріуполі

Росія під час повномасштабної війни 16 березня цинічно зруйнувала театр в Маріуполі. Тільки тепер оприлюднили розмову похоронної команди окупантів в місті після атаки ворога.

Відповідну розмову оприлюднили у ЗМІ. Зокрема там чутно, як похоронна команда окупантів цинічно обговорює трагедію в місті.

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Похоронна команда окупантів цинічно обговорювала трагедію в Маріуполі

У розмові мовиться про те, щоб організувати "техніку для "двохсотих".

Взяти мішки та їхати на драмтеатр. Як прийняли,

– мовиться у розмові.

Далі хтось інший додає: "...Хотів передати, що на "метро" (очевидно, російські загарбники говорять про драмтеатр – 24 канал) трактор потрібен з причепом, який треба підготувати для "двохсотих" замість воєнного "Урала...".

Запис розмов похоронної команди Росії у Маріуполі: "Трактор нужен для 200-х, ехать на Драмтеатр": аудіозапис

Далі оператор пояснив, де ще окупанти цинічно вбили українців в місті та звідки потрібно забрати "мішки".

Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним та близьким всіх загиблих та поранених у блокадному Маріуполі. Цинічний окупант має бути покараний за всі звірства на українській землі!