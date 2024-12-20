Взято під варту керівника КРАІЛ, затриманого за підтримку онлайн-казино росіян
Обрано запобіжний захід керівнику КРАІЛ, якого днями затримали за підтримку онлайн-казино, власниками якого є росіяни. Суд взяв його під варту.
Йдеться про керівника комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДБР.
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Що відомо про справу керівника КРАІЛ
18 грудня ДБР затримало керівника КРАІЛ за підозрою у пособництві державі-агресору.
Зокрема йдеться про підтримку діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни,
– пише ДБР.
У Рудого також виявили кокаїн у великих розмірах, без мети збуту.
Слідчі встановили, що КРАІЛ під його керівництвом навмисно позбавляла ліцензії з організації азартних ігор в Інтернеті казино, бенефіціарним власником якої є росіяни. Представники цього ресурсу також сприяли Росії та війні в Україні.
"Рішення не приймалось незважаючи навіть на численні експертизи, які засвідчили, що діяльність онлайн-казино загрожує національній безпеці. Зокрема, дані українських військових, що були клієнтами казино, могли легко потрапити до росіян", – додали у ДБР.
Рудому повідомлено про підозру за статтями про пособництво державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту.
Досудове розслідування у справі ще триває.