Wizz Air через критику вже не відновлює рейси з москви до Абу-Дабі
Джерело:Reuters
Wizz Air не буде відновлювати польоти з москви до Абу-Дабі. Таке рішення компанія схвалила на тлі нищівної критики після попередньої заяви.
Компанія 19 серпня виступила із заявою, що відкладає рішення про відновлення польотів до росії. Про негативну реакцію в соціальних мережах не згадали. Сказав лише про обмеження мережного ланцюга поставок.
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У Твіттері лоукостера виправдовувались, що рейси в Абу-Дабі планували здійснювати через компанію, зареєстровану в Арабських Еміратах. Вона діятиме в межах правил країн Перської затоки. У Wizz Air додали, що інші арабські перевізники літали до росії.
Що цьому передувало
На початку серпня у Wizz Air анонсували поновлення польотів з росії в Абу-Дабі. Їх скасували після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Заявили, що польоти розпочнуться в жовтні.
До слова, Wizz Air Abu Dhabi на 49% належить лондонському офісу. Власник іншої частини акцій – Суверенний фонд добробуту Абу-Дабі ADQ.
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