Wizz Air через критику вже не відновлює рейси з москви до Абу-Дабі

Wizz Air не буде відновлювати польоти з москви до Абу-Дабі. Таке рішення компанія схвалила на тлі нищівної критики після попередньої заяви.

Компанія 19 серпня виступила із заявою, що відкладає рішення про відновлення польотів до росії. Про негативну реакцію в соціальних мережах не згадали. Сказав лише про обмеження мережного ланцюга поставок.

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У Твіттері лоукостера виправдовувались, що рейси в Абу-Дабі планували здійснювати через компанію, зареєстровану в Арабських Еміратах. Вона діятиме в межах правил країн Перської затоки. У Wizz Air додали, що інші арабські перевізники літали до росії.

Що цьому передувало

На початку серпня у Wizz Air анонсували поновлення польотів з росії в Абу-Дабі. Їх скасували після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Заявили, що польоти розпочнуться в жовтні.

До слова, Wizz Air Abu Dhabi на 49% належить лондонському офісу. Власник іншої частини акцій – Суверенний фонд добробуту Абу-Дабі ADQ.

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Після 24 лютого європейські перевізники припинили польоти до росії, а російським авіакомпаніям заборонено влітати в повітряний простір ЄС. Це передбачають санкцій.