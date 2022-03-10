Xiaomi, Oppo і Huawei скоротили постачання смартфонів до Росії щонайменше вдвічі
10 березня 2022 , 08:32Читать новость на русском
Джерело:Financial Times
Росія через напад на Україну опиняється у цілковитій ізоляції. Схоже, скоро там будуть проблеми навіть з смартфонами.
У росіян, мабуть, вся надія була на Китай та їхню продукцію. Але корпорації там, якщо не повністю покинули російський ринок, то скоротили поставки продукції.
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Зокрема, мовиться про те, що китайські корпорації Xiaomi, Oppo та Huawei скоротили постачання смартфонів до Росії.
При цьому, їх стали завозити менше принаймні у два рази.
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