Флагманський смартфон Xiaomi Mi 8 надійшов у продаж в Україні

Смартфон Xiaomi Mi 8 називають одним із найочікуваніших флагманів цього року. Його презентували ще наприкінці травня. 22 серпня Mi 8 нарешті надійшов у продаж в Україні.

Xiaomi Mi8 отримав 6,21-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD +. Пристрій має здвоєну основну камеру з модулями на 12 Мп + 12 Мп. Фронтальна камера теж має роздільну здатність на 12-Мп.

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Смартфон отримав флагманський чіпсет Snapdragon 845. Також смартфон має 6 Гбайт оперативної пам’яті та модифікації на 64, 128 та 256 Гбайт флеш-пам’яті. Девайс працює зі встановленою версією Android 8.1 Oreo та оновленою прошивкою MIUI 10.

Xiaomi Mi 8: огляд

Як повідомили інженери, флагман отримав розширену функцію розпізнавання обличчя, яка має бут набагато точнішою, ніж в інших Android-смартфонах. Крім того, на задній панелі розміщений сканер відбитків пальців. Пристрій працює на батареї ємністю на 3400 мАг.

Xiaomi Mi 8: ціна в Україні

Модифікація флагмана з 6 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті можна придати за 13 999 гривень. Наразі доступні два варіанти кольорів: чорний та синій.

Xiaomi Mi 8 коштує 14 тисяч гривень

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