Xiaomi Mi A2 вже в Україні: скільки буде коштувати смартфон

Новий бюджетний смартфон Xiaomi Mi A2, який презентували 24 липня, вже надійшов в Україну. Продаж смартфону офіційно стартує 15 серпня.

Про це повідомили у спільноті Mi Ukraine.

Так, ціна Xiaomi Mi A2 у модифікації з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті становитиме 7 999 гривень.

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Як відомо, Mi A2 отримав 8-ядений чіп Snapdragon 660 з графікою Adreno 512. До речі, Xiaomi Mi A2 випущений в рамках програми Android One, тож він працює на чистому Android, замість фірмової прошивки Xiaomi MIUI.

Однією із найбільших переваг цього смартфону стала камера. Mi A2 отримав подвійну основну камеру з модулями на 12 Мп і 20 Мп. А селфі-камера має роздільну здатність 20 Мп.

Батарея має ємність на 3010 мАг з підтримкою швидкої зарядки QC 3.0.

Xiaomi Mi A2: огляд

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