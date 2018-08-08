18:04
8 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 14°C
  • четвер
    27°C 19°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    29°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Судний день Патріарха Кірілла. Російський Діснейленд
Вєсті Кремля
21:15, 7 серпня
Вєсті.UA. Де пропав Порошенко. Ляшко готовий стати братом Добкіна
Вєсті.UA
19:25, 7 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Xiaomi Mi A2 вже в Україні: скільки буде коштувати смартфон

231 Читать новость на русском
Xiaomi Mi A2 в Україні: ціна і характеристики
Xiaomi Mi A2 в Україні: ціна і характеристики / Фото з відкритих джерел

Новий бюджетний смартфон Xiaomi Mi A2, який презентували 24 липня, вже надійшов в Україну. Продаж смартфону офіційно стартує 15 серпня.

Про це повідомили у спільноті Mi Ukraine.

Так, ціна Xiaomi Mi A2 у модифікації з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті становитиме 7 999 гривень.

Читайте також: Як знімає смартфон Xiaomi Mi A2: яскраві фото

Як відомо, Mi A2 отримав 8-ядений чіп Snapdragon 660 з графікою Adreno 512. До речі, Xiaomi Mi A2 випущений в рамках програми Android One, тож він працює на чистому Android, замість фірмової прошивки Xiaomi MIUI.

Однією із найбільших переваг цього смартфону стала камера. Mi A2 отримав подвійну основну камеру з модулями на 12 Мп і 20 Мп. А селфі-камера має роздільну здатність 20 Мп.

Батарея має ємність на 3010 мАг з підтримкою швидкої зарядки QC 3.0.

Xiaomi Mi A2: огляд

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Подорожі Україною: Полтавщина, яка закохає у себе
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: Полтавщина, яка закохає у себе
Настя Сукач
Кейс Манафорта: чи можна приймати допомогу ворога на безоплатній основі?
сьогодні, 17:01 Кейс Манафорта: чи можна приймати допомогу ворога на безоплатній основі?
Богдан Яременко
Скандальная Поклонская — дитя украинской системы
сьогодні, 16:01 Скандальная Поклонская — дитя украинской системы
Павло Казарін
Наше передбачення збулося, – Саакашвілі про плани Путіна
сьогодні, 15:27 Наше передбачення збулося, – Саакашвілі про плани Путіна
Как работала российская пропаганда в Грузии в 2008
сьогодні, 15:01 Как работала российская пропаганда в Грузии в 2008
Ян Валетов
Компанія Маска продемонструвала концепт революційного Tesla Phone: огляд, характеристики, ціна
 10 квітня , 17:08
10 "секретних" кодів для Android, які допоможуть у непередбачуваних ситуаціях
 10 квітня , 08:12
В Індії телефон став причиною смерті підлітка
 1 квітня , 17:09
Який смартфон Xiaomi першим оновиться до Android P
 6 серпня , 10:04
Oppo анонсувала випуск смартфона F9 Pro: які цікаві функції у новинки
 сьогодні , 14:07
Японці створили людиноподібного робота з обличчям хлопчика: фото
 сьогодні , 22:01
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук