Смартфон Xiaomi Mi MIX 3: ціна і характеристики з’явились до анонсу

Досі немає достовірної інформації про те, коли презентують смартфон Xiaomi Mi MIX 3. За чутками. Він з’явиться вже наступного місяця. При цьому в мережі вже з’явились характеристики і ціна майбутньої новинки.

Про це пише prostotech.com.

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За чутками, Xiaomi Mi MIX 3 отримає великий безрамковий екран та висувну селфі-камеру. Екран отримає роздільну здатність 2K на своєму AMOLED-дисплеї з технологією COP. Працюватиме пристрій на топовому чіпсеті Snapdragon 845.

Фронтальна камера Xiaomi Mi MIX 3 буде висувною

Фронтальна камера, яка буде захована, матиме роздільну здатність 20 Мп. Також смартфон матиме сканер відбитків пальців, який буде вбудований під дисплей. Крім того, майбутня новинка матиме підтримку бездротової зарядки Qi.

Вартість Mi MIX 3 складе близько 3899 юанів (569 доларів або 15 500 гривень).

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