16:03
6 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
27°C 19°C
  • вівторок
    25°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Бойові підрозділи Ісуса. Агент "Космос"
Вєсті Кремля
18:59, 4 серпня
Вєсті.UA. Жир. Скарби Порошенка. Казкарка Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Смартфон Xiaomi Mi MIX 3: ціна і характеристики з’явились до анонсу

339 Читать новость на русском
Смартфон Xiaomi Mi MIX 3: ціна і характеристики
Смартфон Xiaomi Mi MIX 3: ціна і характеристики / xda-developers.com

Досі немає достовірної інформації про те, коли презентують смартфон Xiaomi Mi MIX 3. За чутками. Він з’явиться вже наступного місяця. При цьому в мережі вже з’явились характеристики і ціна майбутньої новинки.

Про це пише prostotech.com.

Читайте також: Xiaomi готує кнопковий телефон, який вражає можливостями та ціною

За чутками, Xiaomi Mi MIX 3 отримає великий безрамковий екран та висувну селфі-камеру. Екран отримає роздільну здатність 2K на своєму AMOLED-дисплеї з технологією COP. Працюватиме пристрій на топовому чіпсеті Snapdragon 845.

Xiaomi Mi MIX 3

Фронтальна камера Xiaomi Mi MIX 3 буде висувною 

Фронтальна камера, яка буде захована, матиме роздільну здатність 20 Мп. Також смартфон матиме сканер відбитків пальців, який буде вбудований під дисплей. Крім того, майбутня новинка матиме підтримку бездротової зарядки Qi.

Вартість Mi MIX 3 складе близько 3899 юанів (569 доларів або 15 500 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Xiaomi Смартфони
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Компанія Маска продемонструвала концепт революційного Tesla Phone: огляд, характеристики, ціна
 10 квітня , 17:08
10 "секретних" кодів для Android, які допоможуть у непередбачуваних ситуаціях
 10 квітня , 08:12
Як марка і стан телефону впливають на життя
 21 липня , 03:45
В Індії телефон став причиною смерті підлітка
 1 квітня , 17:09
Samsung зможе постачати процесори для компанії ZTE
 16 травня , 21:07
Lenovo планує випустити перший смартфон із підтримкою 5G
 1 серпня , 09:05
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук