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ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Xiaomi офіційно презентувала ігрового "монстра" Mi Notebook Pro 2

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Xiaomi Mi Notebook Pro 2: огляд, характеристики, ціна
Xiaomi Mi Notebook Pro 2: огляд, характеристики, ціна / Gizchina

Компанія Xiaomi офіційно представила новий ігровий ноутбук Mi Notebook Pro 2, який працює на процесорі від Intel восьмого покоління, а також обладнаний відеокартами NVIDIA GeForce GTX 1060 або GTX 1050. Окрім того, новинка отримала тонкий корпус та потужну систему охолодження.

Про це повідомляє Gizchina.

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Презентація новинки відбулася в рамках конференції ChinaJoy. Xiaomi Mi Notebook Pro 2 отримав 15,6-дюймовий дисплей з тонкими рамками: площа екрану займає 81% верхньої кришки, а кут огляду IPS-матриці з покриттям антивідблиску дорівнює 178 градусам.

Xiaomi Mi Notebook Pro 2
Xiaomi Mi Notebook Pro 2 отримав вузьки рамки навколо дисплею

Під "капотом" ігрового лептопа, в залежності від модифікації, розташовуються процесори лінійки Intel Core i5 або Core i7 і відеокарти 10 серії від NVIDIA. Об'єм оперативної пам'яті DDR4 дорівнює 8 або 16 ГБ.

Xiaomi Mi Notebook Pro 2
Товщина Xiaomi Mi Notebook Pro 2 не перевищує 2 сантиметрів

Залежно від начинки, товщина Mi Notebook Pro 2 становить 16,9 міліметра (для версії з GTX 1050), або 20,9 міліметра (для моделей з GTX 1060). Кожна з чотирьох можливих версій новинки отримала підтримку Dolby Atmos і слот для карт UHS-II – це може бути корисно, наприклад, для редагування відео. Вся нова серія ноутбуків від Xiaomi також підтримує розблокування Windows Hello і оснащується сканером відбитків пальців.

Xiaomi Mi Notebook Pro 2
Xiaomi Mi Notebook Pro 2 отримав потужну систему охолодження

Оригінальна конструкція корпусу з чотирма вентиляційними системами, роздільні теплові трубки для CPU і GPU, а також виділена кнопка для турбо-режиму 12-вольтного кулера призначені для зниження нагріву ноутбука.

Xiaomi Mi Notebook Pro 2
Xiaomi Mi Notebook Pro 2 працює на процесорах Intel восьмого покоління

Версія на базі GTX 1050 володіє низьким енергоспоживанням: для живлення ноутбука з такою відеокартою буде досить блоку живлення USB-C потужністю 90 Вт.

Xiaomi Mi Notebook Pro 2
Xiaomi Mi Notebook Pro 2 отримав потужні відеокарти від NVIDIA

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Основна відмінність між чотирма варіантами лептопа полягає в моделі процесора і відеокарти, ємність накопичувачів однакова для всіх варіантів. Покупцям доступні наступні модифікації ігрового лептопа:

  1. Intel Core i7-8750H, GTX 1060 з 6 ГБ відеопам'яті, 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4 2666 МГц, 256 ГБ SSD + HDD 1 ТБ – 1 310 доларів (близько 34 680 гривень)
  2. Intel Core i7-8750H, GTX 1050 Ti з 4 ГБ відеопам'яті, 8 ГБ оперативної пам'яті DDR4, 256 ГБ SSD + 1 ТБ HDD – 1 091 долар (близько 28 880 гривень)
  3. Intel Core i5-8300H, GTX 1060 з 6 ГБ відеопам'яті, 8 ГБ оперативної пам'яті DDR4, 256 ГБ SSD + 1 ТБ HDD – 1 164 долари (близько 30 810 гривень)
  4. Intel Core i5-8300H, GTX 1050 Ti з 4 ГБ відеопам'яті, 8 ГБ оперативної пам'яті DDR4, 256 ГБ SSD + 1 ТБ HDD – 975 доларів (близько 25 810 гривень)

Xiaomi Mi Notebook Pro 2
Xiaomi Mi Notebook Pro 2 матиме 4 модифікації

Попередні замовлення Xiaomi Notebook Pro 2 стартують вже сьогодні, 3 серпня, на порталі китайського інтернет-магазину Jingdong. У роздріб пристрій надійде вже зовсім скоро, 16 серпня.

Xiaomi Mi Notebook Pro 2
Xiaomi Mi Notebook Pro 2 можна вже попередньо замовити в Китаї

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Теги: Техно Огляди Ціни NVIDIA Intel Ґаджети Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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