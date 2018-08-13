Xiaomi готує смартфон під новим брендом Poco: коли представлять новинку

Вже наступного тижня Xiaomi представить смартфон F1 під новим брендом Poco. Пристрій представлять 22 серпня в Індії.

Про це повідомляє PhoneArena.

За попередніми даними, смартфон буде оснащений флагманським процесором Snapdragon 845 з тактовою частотою 2.8 ГГц та з 6 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам'яті.

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F1 Poco отримає здвоєну камеру з модулями на 20 і 5 Мп, роздільна здатність фронтальної камери – 20 Мп. Працюватиме пристрій на батареї, ємністю 4000 мАг та матиме підтримку швидкої зарядки Quick Charge 3.0.

Так виглядає Xiaomi Poco F1

Новинка буде працювати на операційній системі Android 8.1 Oreo з фірмовою прошивкою MIUI 9.0. Також пристрій буде підтримувати функцію розпізнавання осіб.

За чутками смартфон буде коштувати в Індії 489 доларів (13 200 гривень).

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