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Xiaomi готує смартфон під новим брендом Poco: коли представлять новинку

271 Читать новость на русском
Коли представлять Xiaomi F1 Poco
Коли представлять Xiaomi F1 Poco / adgets.ndtv.com

Вже наступного тижня Xiaomi представить смартфон F1 під новим брендом Poco. Пристрій представлять 22 серпня в Індії.

Про це повідомляє PhoneArena.

За попередніми даними, смартфон буде оснащений флагманським процесором Snapdragon 845 з тактовою частотою 2.8 ГГц та з 6 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам'яті.

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F1 Poco отримає здвоєну камеру з модулями на 20 і 5 Мп, роздільна здатність фронтальної камери – 20 Мп. Працюватиме пристрій на батареї, ємністю 4000 мАг та матиме підтримку швидкої зарядки Quick Charge 3.0.

Xiaomi Poco F1

Так виглядає Xiaomi Poco F1

Новинка буде працювати на операційній системі Android 8.1 Oreo з фірмовою прошивкою MIUI 9.0. Також пристрій буде підтримувати функцію розпізнавання осіб.

За чутками смартфон буде коштувати в Індії 489 доларів (13 200 гривень).

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Теги: Смартфони Xiaomi Індія
Джерело: 24 Канал
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