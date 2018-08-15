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Xiaomi Pocophone F1 обігнав популярний флагман в новому тестуванні

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Xiaomi Pocophone F1
Xiaomi Pocophone F1 / Фото з вільних джерел

Напередодні офіційного анонсу Xiaomi Pocophone F1 пристрій встиг зібрати навколо себе не лише велику кількість чуток, але й чисельні витоки, які вказують на характеристики смартфона. Проте в мережі з’явилися вражаючі результати тестування Pocophone F1 в популярному бенчмарку Geekbench.

Про це повідомляє Gizmochina.

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В ході тестування Pocophone F1 набрав 2 467 балів в одноядерному випробуванні, і 9 081 бал – в багатоядерному. В результаті смартфону на базі топового процесора Snapdragon 845 з 6 ГБ оперативної пам'яті вдалося обійти іменитих конкурентів: OnePlus 6 і Samsung Galaxy S9 Plus.

Результати тестування Xiaomi Pocophone F1
Результати тестування Xiaomi Pocophone F1

Xiaomi Pocophone F1
Xiaomi Pocophone F1 обігнав Samsung Galaxy S9 Plus

Однак варто зазначити, що ґаджет від Samsung продемонстрував найкращий результат в одноядерному тестуванні.

Samsung Galaxy S9 Plus залишається лідером в одноядерному тесті
Samsung Galaxy S9 Plus залишається лідером в одноядерному тесті

За наявною інформацією, Xiaomi Pocophone F1 отримає 5,99-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1080 x 2248 пікселів, подвійну основну камеру на 20 мегапікселів і акумулятор ємністю 4000 міліампер годин. Анонс пристрою в Індії очікується 22 серпня. Передбачувана ціна новинки складе 430 євро (близько), однак на момент появи смартфона на полицях магазинів ця цифра може змінитися.

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi Samsung
Джерело: 24 Канал
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