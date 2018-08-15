Xiaomi Pocophone F1 обігнав популярний флагман в новому тестуванні

Напередодні офіційного анонсу Xiaomi Pocophone F1 пристрій встиг зібрати навколо себе не лише велику кількість чуток, але й чисельні витоки, які вказують на характеристики смартфона. Проте в мережі з’явилися вражаючі результати тестування Pocophone F1 в популярному бенчмарку Geekbench.

Про це повідомляє Gizmochina.

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В ході тестування Pocophone F1 набрав 2 467 балів в одноядерному випробуванні, і 9 081 бал – в багатоядерному. В результаті смартфону на базі топового процесора Snapdragon 845 з 6 ГБ оперативної пам'яті вдалося обійти іменитих конкурентів: OnePlus 6 і Samsung Galaxy S9 Plus.



Результати тестування Xiaomi Pocophone F1



Xiaomi Pocophone F1 обігнав Samsung Galaxy S9 Plus

Однак варто зазначити, що ґаджет від Samsung продемонстрував найкращий результат в одноядерному тестуванні.



Samsung Galaxy S9 Plus залишається лідером в одноядерному тесті

За наявною інформацією, Xiaomi Pocophone F1 отримає 5,99-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1080 x 2248 пікселів, подвійну основну камеру на 20 мегапікселів і акумулятор ємністю 4000 міліампер годин. Анонс пристрою в Індії очікується 22 серпня. Передбачувана ціна новинки складе 430 євро (близько), однак на момент появи смартфона на полицях магазинів ця цифра може змінитися.

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