Xiaomi представила стильну і дуже швидку сокодавку

Китайська корпорація Xiaomi представила ще одну цікаву річ, що пригодиться на кожній кухні, – сокодавку, що може приготувати сік всього за півхвилини.

Про це пише видання prostotech.com.

Зовні техніка виглядає дуже стильно: білий корпус і витончені лінії, тож вона легко вписується у будь-який кухонний інтер’єр. Габарити новинки – 285х284х418 мм, вага – 17,2 кг.

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Аби запустити процес приготування соку, треба нарізані шматочки овочів або фруктів помістити в спеціальну ємність. Далі його опускають в інший м'який контейнер, довгий носик якого опущений в отвір і спрямований в бік склянки. Тож користувачеві потрібно лише натиснути на кнопку старту, і запускається робота преса, який всього за 36 секунд вичавить сік.

Сокодавка впишеться у будь-який інтер'єр

Ще одна перевага сокодавки Xiaomi стало те, що її дуже зручно мити – очищення потребують тільки знімні пакети.

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