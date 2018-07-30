Xiaomi представила свій найдорожчий продукт

Китайська корпорація Xiaomi випустила свій найбільший і найдорожчий продукт – набір меблів для дому Gaoya Whole House Set. Однак, фактичним виробником цієї продукції є партнер Xiaomi – китайський бренд Master Tong.

Про це пише gizmochina.

У набір Gaoya Whole House Set входить 25 різних меблів, якими можна облаштувати весь будинок. Зокрема. У переліку тумба під телевізор, журнальний столик, обідній стіл і стільці, м'який куточок і диван, двоспальне ліжко і тумбочки, письмовий стіл та книжкова шафа, шафи для одягу та взуття та багато іншого.

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Цікаво, що усі меблі виготовлені зі натуральних матеріалів: дерево і шкіра.

Набір меблів Gaoya Whole House Set

Повний комплект меблів коштує 29 999 юанів – це близько 4400 доларів або 120 тисяч гривень. При цьому деякі меблі з набору можна буде придбати окремо. Меблі стануть доступні для продажу 7 жовтня.

Меблями Gaoya Whole House Set можна обладнати цілий будинок

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