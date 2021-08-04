Я б не здивувався, якби Найєм з'явився у МВС, – політолог

Мустафу Найєма призначили на посаду заступника міністра інфраструктури. Галузі, у яких він працює, активно змінюються. Не було б здивуванням, якби Найєм з'явився і в Міністерстві внутрішніх справ.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 каналу. Він пояснив, що вважає Найєма "політичним апаратником".

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"Наскільки я розумію, Мустафа залишається у президентській команді. Він – такий політичний апаратник. Він може працювати у різних відомствах. Я б не здивувався, якби він з'явився і в МВС", – сказав Фесенко.

Політолог пояснив, що коли створювали Патрульну поліцію, Найєм брав участь у цьому.

Фесенко: Найєм – у ролі політичного призначенця

За словами політолога, зважаючи на активні пересування Найєма по різних посадах, можна сказати, що він вже політичний призначенець. Досвід у цьому випадку – на посаді заступника міністра – абсолютно неважливий.

"Мовиться про роль політичного призначенця. Я не знаю, які функції будуть у нього на посаді заступника. Однак, найімовірніше, мовитиметься про адміністративно-політичні функції. Не про галузевий напрям. Це як посада міністра – вона політична, а не галузева. Деяких заступників міністра теж призначають саме так", – пояснив Фесенко.

Фесенко про те, де може працювати Найєм: дивіться відео

Найєма призначили заступником Олександра Кубракова 4 серпня. Посаду першого заступника отримав Василь Шкураков.