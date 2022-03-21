Я бачив те, чого ніхто й ніколи не мав би бачити, – грецький дипломат вирвався з Маріуполя

Російські окупанти майже стерли український Маріуполь з лиця землі, втім, у місті досі є люди. Їм не дають можливості евакуюватися.

Декому все ж вдається врятуватися та втекти з "гарячого" Маріуполя. Це трапилося й з грецьким генеральним консулом Манолісом Андрулакісом.

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Грецький дипломат вирвався з Маріуполя

Андрулакіс до останнього перебував у Маріуполі і допомагав десяткам громадян Греції та етнічним грекам евакуюватись. Він виїхав із Маріуполя ще 15 березня і тільки сьогодні прибув до Афін.

Те, що я бачив, я сподіваюся, що ніхто ніколи не побачить,

– сказав Генконсул.

Він додав, що Маріуполь увійде до списку міст, які були повністю зруйновані війною, як-от Герніка, Ковентрі, Алеппо, Грозний, Ленінград.

Справжні герої – це люди, які залишилися в Україні і намагатимуться побудувати своє життя з нічого,

– сказав він ЗМІ після прибуття.

Андрулакіс подякував керівництву та посадовцям міністерства, Офісу Президента України Володимира Зеленського, МЗС України та Організації з безпеки і співробітництва в Європі, які зробили можливою поїздку гуманітарного конвою. Ще він вдячний невідомим сім'ям, які поселили його у своїх домівках під час виїзду з країни.

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