"Я йду по вулиці, а по мені танк стріляє": історія жительки Маріуполя, якій вдалось виїхати

Жителька Маріуполя, яка виїхала з міста розповіла, як їй вдалось евакуюватись. Зокрема пригадала, що танки стріляли по мирних беззбройних людях.

Марія, якій вдалось виїхати з блокадного Маріуполя розповіла, що їм з сестрою та мамою ледь вдалось вижити. Адже у їхню квартиру влетіла бомба.

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"Не знаю, як ми всі вижили"

Марія пригадала, що бомба влетіла у квартиру 10 березня.

Я не знаю, як ми всі вижили. Ми лягли на підлозі, ми спали на підлозі і себе ще так тумбочками загородили. У нас вибух вирвав всі вікна разом з рамами, всі міжкімнатні двері та вилетіли вхідні двері,

– пояснила дівчина.

Дівчина пояснила, що з квартири залишилась тільки "коробка". З речей у дівчини тільки той одяг, що на ній.

На жаль, декілька сусідів таки загинули від тієї бомки – їхні тіла лежали у дворі. Після цього родина жила на сходовому майданчику біля сусідів. Тобто вони разом з сусідами у шістьох жили в коридорі. На день їли 6 штучок галетного печива та пили по склянці води.

Російські танки стріляли по мирних людях

Згодом тато Марії розповів по телефону про заплановані гуманітарні коридори й родина з сусідами вранці 16 березня пішла до драмтеатру в Маріуполі.

Виходимо, а поруч російські танки з літерою "Z". І що вони роблять, от уявіть – шестеро людей в пуховиках, з кішкою "премося" по вулиці – й танки прямо з пушок починають по нас стріляти,

– пригадала дівчина.

Додала також, що вони "офігіли", адже росіяни воюють не з армією нашою, а з кожним українцем.

"Тупо от – я йду по вулиці й по мені стріляє танк", – пригадала дівчина.

Сестра та матір дівчини дивом вціліли, коли окупанти атакували драмтеатр у Маріуполі. Марія каже, що стріляли тоді, коли там було найбільше людей. Після атаки на театр, родина пішла до філармонії, яку теж бомбили.

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"Зараз є дві категорії маріупольців – ті, хто залишився у місті й ті, хто виїхав. Ті, хто виїхав, неймовірно щасливі люди", – пояснила дівчина.

Відомо, що між Маріуполем та Запоріжжям всього 230 кілометрів. Самі ж евакуаційні автобуси стоять біля Бердянська, що за 80 кілометрів від Маріуполя.

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