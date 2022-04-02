Я з болем дивлюсь на черги в ТрО в Києві й інших містах, – Гайдай про настрої в регіоні та надію

Очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай розповів про ситуацію на тимчасово захоплених територіях України.

Гайдай наголосив, що війна у Миколаєві, Харкові, Маріуполі – це одна справа, а у Донецьку, Лисичанську – зовсім інша.

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Гайдай про настрої в регіоні

За його словами, у другому варіанті населення не так патріотичне налаштоване, чимало "координаторів" та зрадників.

Я з болем дивлюсь на черги в ТрО в Києві й інших містах,

– додав глава ОВА.

Він також розповів, що допомагав місцевим шахтарям (6 тисяч), діставав гроші, але до тероборони з них прийшло можливо 5 осіб. Гайдай додав, що місто Сєвєродонецьк не може тримати таку оборону, як Харків чи Маріуполь. Тож, коли до міста прилітають артилерійські снаряди, то завалюється повністю все.

Гадай зауважив, що існує стереотип щодо "проросійської Луганщини". За його словами, коли російські загарбники зайшли на територію Старобільська, Сватового місцеві жителі почали виходили на протести, що його приємно здивувало. Проте все змінилося, коли окупанти почали стріляти та "висмикувати" активістів.

Я два з половиною роки працюю керівником адміністрації, ми багато чого зробили, побудували десятки майданчиків, школи, садочки, приймальні відділення, дороги. Жодної військової бази не побудували – люди це бачили. Ніяких умов їм не висували, тому вони повірили, що може бути краще, щось змінюється,

– додав глава ОВА.

Гайдай підкреслив, що в нього вселяє надію те, що вдалося захистити Київ, а далі буде видно. Він згадав, що дивився інтерв'ю 94-річної бабусі з Ірпеня, яка розповідала, що пережила ще Другу світову війну і німців, які приїжджали, розбомбили якісь об'єкти і їхали.

Вона додала, що російські нелюди просто все нищать. Глава Луганської ОВА підкреслив, що "Л/ДНРвці" – це луганчани, які знають, куди вони стріляють, тож після такого хочеться їх вбивати повільно.

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