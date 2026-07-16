Я був останньою й єдиною людиною в оточенні президента, яка щиро його цінувала, – Федоров

Михайло Федоров, один із ключових міністрів українського уряду, який працював у команді президента з 2019 року, публічно підбив підсумки своєї діяльності. Він розповів про створення цифрової держави, запуск революційних проєктів, роботу під час війни та презентував унікальний документ, який раніше бачили лише кілька людей.

Про це він розповів під час брифінгу перед відставкою з Міноборони.

Що сказав Федоров?

Михайло Федоров наголосив, що не будував політичної кар'єри і ніколи не підводив президента.

Я не будував політичної кар'єри, не створював власні компанії, не займався бізнесом. Можу сказати, що в оточенні президента я точно є людиною, напевно, яка його цінувала найбільше і цінує серед тих, хто в нього є, і ніколи не підводив його, як і не підводив в принципі вас. Не було корупційних скандалів, не було побудови якихось схем,

— заявив він.

Федоров додав, що всіх заслуг на своїй посаді він здобув завдяки тому, що вони з Зеленським в одній команді.

Ексміністр також показав особливий документ під назвою "Наша з вами історія", який раніше був доступний лише йому та президенту України.

Мета цієї презентації – відверто обговорити з суспільством наявні проблеми, які не можна замовчувати, та окреслити архітектурні рішення для подальшої боротьби з ворогом і захисту українських міст.

Федоров наголосив, що його робота в оборонній сфері розпочалася ще у 2022 році з координації поставок Starlink та розвитку сфери безпілотників. Він підкреслив, що за роки роботи в уряді не будував політичну кар'єру чи бізнес, а повністю присвятив себе державній службі.

Серед головних досягнень своєї команди спікер виділив побудову цифрової держави, яку вважають однією з найуспішніших реформ. Зокрема, було запущено унікальний податковий режим "Дія.Сіті", який згодом став прихистком і для оборонних технологічних компаній (defense-tech). Попри важкі зими, постійні кібератаки та проблеми з телекомунікаціями, команді вдалося зберегти зв'язок у країні.

Ми побудували цифрову державу з 19-го року. І це, якщо дивитися на опитування людей, це, напевно, найбільша реформа, яку громадяни України оцінюють як реформа, яка вдалася,

– зазначив ексурядовець.

Він також окремо відзначив успіхи в роботі Роберта "Бровді" Мадяра на посаді командувача Безпілотних сил ЗСУ, підрозділи якого знищують російські танкери й атакують ворожі цілі в глибокому тилу.