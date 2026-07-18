"Я чую, що кажуть люди": Зеленський поговорив із Федоровим і Сирським

Володимир Зеленський провів розмови із ексміністром оборони Михайлом Федоровим і главкомом Олександром Сирським. Президент анонсував рішення щодо армії.

Під час вечірнього звернення 18 липня Володимир Зеленський відреагував на масштабні протести в українських містах, які тривають вже третій день поспіль.

Як Зеленський відреагував на протести?

За словами президента, вчора і сьогодні він провів багато консультацій. Глава держави наголосив, що почув голос протестувальників. "Звісно, я чую, що кажуть люди", – сказав він.

Зеленський розповів, що провів довгу розмову з Михайлом Федоровим. Також він говорив і з Олександром Сирським.

"Рішення щодо армії будуть напрацьовані", – пообіцяв політик.

Раніше радник Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що президент почув вимоги протестувальників. Він пояснив, що влада вже готує відповідні рішення, але на їх ухвалення потрібен час.

Також Financial Times написало про те, що Зеленський вже почав шукати головнокомандувачу Олександру Сирському заміну. 18 – 19 липня президент проведе співбесіди із можливими кандидатами на цю посаду.