Я готовий зникнути, провалитися крізь землю, – полонений окупант

Українські військові захопили в полон 7 російських розвідників. Окупанти 9 березня спілкувались з журналістами.

Один з окупантів Максим Черник сказав, що не знає, як після їхніх злочинів Росії налагодити стосунки з Україною. Зазначив – повинні минути століття.

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"Я готовий провалитись зараз під землю, щоб мене взагалі не було ніколи після того, що тут відбувається", – заявив полонений.

Зупинити це

Черник назвав себе воєнним злочинцем. Він сказав, що побачив в Україні мирних людей, пішов на перемовини і вирішив здаватися.

Щоб зупинити цей жах треба якось впливати на владу,

– сказав окупант.

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