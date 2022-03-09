Я готовий зникнути, провалитися крізь землю, – полонений окупант
Джерело:Інтерфакс-Україна
Українські військові захопили в полон 7 російських розвідників. Окупанти 9 березня спілкувались з журналістами.
Один з окупантів Максим Черник сказав, що не знає, як після їхніх злочинів Росії налагодити стосунки з Україною. Зазначив – повинні минути століття.
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"Я готовий провалитись зараз під землю, щоб мене взагалі не було ніколи після того, що тут відбувається", – заявив полонений.
Зупинити це
Черник назвав себе воєнним злочинцем. Він сказав, що побачив в Україні мирних людей, пішов на перемовини і вирішив здаватися.
Щоб зупинити цей жах треба якось впливати на владу,
– сказав окупант.
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