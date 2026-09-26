"Я хочу, щоб Зеленський домовився з Путіним": Трамп зробив нову заяву про війну

Дональд Трамп знову прокоментував війну в Україні. Президент США хоче, аби Володимир Зеленський і Володимир Путін знайшли компроміс.

Це бажання американський лідер висловив у коментарі Fox News.

Що Трамп сказав про війну в Україні?

Президент США закликав президента України Володимира Зеленського домовитися про завершення війни з Росією.

Трамп наголосив на величезній кількості загиблих унаслідок конфлікту.

За його словами, щомісяця гинуть десятки тисяч людей, переважно військових, тому важливо якнайшвидше досягти врегулювання.

Я хочу, щоб Зеленський домовився з Путіним, і хочу, щоб Путін домовився з ним. Цього місяця загинули 25 тисяч людей. Яка ганьба,

– сказав Трамп.

Політик висловив сподівання, що "найближчим часом, а, можливо, до настання суворої зими, Україна та Росія укладуть угоду".

Нагадаємо, що американський президент прагне організувати зустріч Зеленського і Путіна на саміті G20 у Маямі, який має пройти у грудні.

Зауважимо, що український лідер неодноразово заявляв про готовність зустрітися з російським диктатором. У Кремлі ж фактично відкидали цю ідею, запрошуючи президента України до Москви.

До слова, Bloomberg писало, що цього тижня Трамп нібито закликав Володимира Зеленського поїхати до Москви на зустріч із Путіним.

Український президент нібито відмовився, а сама пропозиція його обурила.

Водночас радник президента Дмитро Литвин заперечив цю інформацію. Він заявив, що Трамп не пропонував Зеленському їхати до Москви.