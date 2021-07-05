"Я – король літака": у Польщі пілот рейсу Познань – Одеса не пускав українців на борт, – ЗМІ

У польському місті Познань рейс ірландської авіакомпанії Ryanair вилетів із затримкою у понад годину. Все через те, що у літаку спалахнув скандал: пілот заборонив підніматися на борт десяткам українців.

За даними польських ЗМІ, приблизно 30 українських пасажирів не змогли вилетіти до Одеси.

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Пілот рейсу FR6705 з незрозумілих причин заборонив українцям підніматися на борт літака. Цікаво, що вони вже пройшли усі перевірки на авіаційну безпеку, паспортний контроль та реєстрацію на рейс.

Як заявили очевидці, пілот став на заваді посадці українців в літак. Він кричав: "я тут головний" та "я король літака".

Як це пояснюють в аеропорту в Познані

Представник польського аеропорту Блаве Патрін запевнив, що цей інцидент ретельно дослідять та призначать розслідування. Він додав, що наразі у нього немає відомостей про неналежну поведінку членів екіпажу.

Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з представниками одеського летовища. Тільки-но з'являться якісь подробиці, ми доповнимо цей матеріал.