Я не вірив, що місто будуть знищувати, думав, воно витримає оборону, – мер Маріуполя Бойченко

Російські окупанти не припиняють обстріли Маріуполя та просто стирають місто з лиця землі. Окупанти роблять усе, щоб захопити територію міста, навіть ціною його знищення.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко вражений тим, як російські окупанти знищують його місто. Навіть на початку війни в нього була надія, що в якийсь момент обстріли та бомбардування припиняться.

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Знищення Маріуполя

Бойченко зазначив, що навіть через призму атаки на місто у 2014 році не вірилося, що цього разу ворог просто буде стирати місто з лиця землі.

Не вірив. Я цивільна людина, я не військовий. Я не міг навіть уявити, що місто будуть знищувати. Вважав, що місто витримає оборону, постріляють і заспокоїться все. Це мене просто розриває зсередини,

– розповів мер Маріуполя.

Перед війною бізнес фінансував в Маріуполь мільярд, а місто отримало фінансування 50 нових тролейбусів. Ці та ряд інших факторів вселяли в нього надію, що війни не буде.

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