Я не вірю в те, що вони настільки недолугі, – заступник Головнокомандувача звернувся до росіян

Триває 33 доба героїчного протистояння України рашистським окупантам. Заступник Головнокомандувача ЗСУ Євген Мойсюк переконаний, що росіяни зробили велику помилку, ступивши на нашу землю зі зброєю, але у них все ще є можливість її виправити.

За словами Мойсюка, росіяни можуть завершити цю війну і швидко вивести з території України усі свої війська. Про це військовослужбовець розповів в інтерв'ю українським телеканалам 28 березня.

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Звернення заступника Головнокомандувача ЗСУ до росіян

Євген Мойсюк вважає, що якщо росіяни зараз зроблять правильний крок і вийдуть з території незалежної України, це забезпечить їм щонайменше життя та більш-менш нормальний розвиток їхній країні.

Ця війна призвела до того, що вони знищили інфраструктуру України, повністю і остаточно зруйнували довіру українського народу до їхнього народу. Мовиться, за словами заступника Головнокомандувача, не лише про оскаженіле військово-політичне керівництво, але й про простих росіян.

Я не вірю в те, що вони настільки недолугі і не розуміють, що відбувається. Вони хочуть війни? Це погано, у них є шанс виправити свою помилку,

– підкреслив Мойсюк.

Інтерв'ю Євгена Мойсюка про російсько-українську війну: дивіться відео