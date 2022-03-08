Я не військовий об'єкт, мене не потрібно визволяти, – зворушливе звернення до Путіна

В мережі опублікували відео звернення до російських окупантів від української дитини, яка постраждала від війни.

Відео на фоні руйнувань, які завдала російська армія українським містам. Опублікували його на сторінці Освітнього центру Верховної Ради України.

Варте уваги Десятки загиблих дітей: історії маленьких українців, яких вбили російські військові

Від початку війни, яку Росія почала проти України,. Це страшна статистика, але не кінцева, оскільки кількість жертв серед діток може бути більшою – росіяни постійно обстрілюють мирні житлові райони.

"Я не військовий об'єкт. Мене не треба визволяти. Я на своїй землі. Я просто дитина, котра хоче прокидатися не від сирен. і щоб мама з татом не бігли в укриття. І щоб мир. і щоб Рекс не лаяв на танки", – йдеться у відео.