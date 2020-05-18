Попри карантин у Києві та Одесі працюють нічні клуби: відео з вечірок
Деякі нічні клуби в Україні відкрилися для відвідувачів попри відсутність дозволу на це. Зокрема, на вихідних (16 – 17 травня) працювали елітний київський клуб Queen та нічний заклад Park Residence в Одесі. Мер Києва Кличко обурений такою безвідповідальністю, він закликав поліцію оштрафувати нічні клуби.
Відновлення роботи нічного клубу у Києві
У соцмережах почали викладати відео з нічних клубів, які відкрилися, порушуючи карантин, повідомляє 24 канал.
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Зокрема, на вихідних влаштували вечірку в елітному столичному клубі Queen. Відео звідти опублікували у телеграмі Teza.
Вечірка у нічному клубі Queen у Києві: дивіться відео
Реакція Кличка на відновлення роботи нічних клубів
Міська влада не дозволяла нічним клубам відкриватися для відвідувачів, заявив на брифінгу міський голова Києва.
Я обурений, натовпи людей – це бенкет під час чуми,
– зазначив Кличко.
Мер Києва також звернувся до поліції з проханням перевіряти такі заклади. Кличко наголосив, що порушники карантину повинні відповідати за свої дії.
Тим, хто рветься у нічні клуби, міський голова відповів, що сумнівається, що вони будуть такими ж щасливими, коли опиняться в інфекційному відділенні лікарні.
Вечірку влаштували й в Одесі
Нічне життя відновили і в клубі Park Residence Odessa. Там 16 травня провели вечірку, пишуть у телеграмі Одесса Сейчас.
На неї зібралося чимало людей. Ані маскового режиму, ані принципів соціальної дистанції там не дотримувалися.
Адміністрація клубу заявила, що відповідає лише за наявність засобів індивідуального захисту у працівників.
Крім того, в Одесі вже працює популярний клуб Ibizza.
Що наразі працює у Києві після послаблення карантину
- продовольчі ринки з виконанням санітарних вимог;
- непродовольчі магазини площею до 300 квадратних метрів;
- перукарні та салони краси;
- літні тераси кафе й ресторанів;
- парки, сквери та музеї просто неба;
- МАФи;
- ательє, заклади побутових послуг;
- адвокатські та нотаріальні бюро;
- автокінотеатри.
Зверніть увагу! Відповідно до плану виходу України з карантину, нічні клуби та інші розважальні заклади зможуть відновити роботу лише на 4-му етапі послаблень.