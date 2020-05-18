Попри карантин у Києві та Одесі працюють нічні клуби: відео з вечірок

Деякі нічні клуби в Україні відкрилися для відвідувачів попри відсутність дозволу на це. Зокрема, на вихідних (16 – 17 травня) працювали елітний київський клуб Queen та нічний заклад Park Residence в Одесі. Мер Києва Кличко обурений такою безвідповідальністю, він закликав поліцію оштрафувати нічні клуби.

Відновлення роботи нічного клубу у Києві

У соцмережах почали викладати відео з нічних клубів, які відкрилися, порушуючи карантин, повідомляє 24 канал.

Читайте також Спортзали, наземний транспорт і магазини: що запрацює в Києві після 22 травня

Зокрема, на вихідних влаштували вечірку в елітному столичному клубі Queen. Відео звідти опублікували у телеграмі Teza.

Вечірка у нічному клубі Queen у Києві: дивіться відео

Реакція Кличка на відновлення роботи нічних клубів

Міська влада не дозволяла нічним клубам відкриватися для відвідувачів, заявив на брифінгу міський голова Києва.

Я обурений, натовпи людей – це бенкет під час чуми,

– зазначив Кличко.

Мер Києва також звернувся до поліції з проханням перевіряти такі заклади. Кличко наголосив, що порушники карантину повинні відповідати за свої дії.

Тим, хто рветься у нічні клуби, міський голова відповів, що сумнівається, що вони будуть такими ж щасливими, коли опиняться в інфекційному відділенні лікарні.

Вечірку влаштували й в Одесі

Нічне життя відновили і в клубі Park Residence Odessa. Там 16 травня провели вечірку, пишуть у телеграмі Одесса Сейчас.

На неї зібралося чимало людей. Ані маскового режиму, ані принципів соціальної дистанції там не дотримувалися.

Адміністрація клубу заявила, що відповідає лише за наявність засобів індивідуального захисту у працівників.

Крім того, в Одесі вже працює популярний клуб Ibizza.

Що наразі працює у Києві після послаблення карантину

продовольчі ринки з виконанням санітарних вимог;

непродовольчі магазини площею до 300 квадратних метрів;

перукарні та салони краси;

літні тераси кафе й ресторанів;

парки, сквери та музеї просто неба;

МАФи;

ательє, заклади побутових послуг;

адвокатські та нотаріальні бюро;

автокінотеатри.

Зверніть увагу! Відповідно до плану виходу України з карантину, нічні клуби та інші розважальні заклади зможуть відновити роботу лише на 4-му етапі послаблень.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу