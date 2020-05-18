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Попри карантин у Києві та Одесі працюють нічні клуби: відео з вечірок

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Деякі нічні клуби Києва та Одеси знову працюють
Деякі нічні клуби Києва та Одеси знову працюють / lasoon.net

Деякі нічні клуби в Україні відкрилися для відвідувачів попри відсутність дозволу на це. Зокрема, на вихідних (16 – 17 травня) працювали елітний київський клуб Queen та нічний заклад Park Residence в Одесі. Мер Києва Кличко обурений такою безвідповідальністю, він закликав поліцію оштрафувати нічні клуби.

Відновлення роботи нічного клубу у Києві

У соцмережах почали викладати відео з нічних клубів, які відкрилися, порушуючи карантин, повідомляє 24 канал.

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Зокрема, на вихідних влаштували вечірку в елітному столичному клубі Queen. Відео звідти опублікували у телеграмі Teza.

Вечірка у нічному клубі Queen у Києві: дивіться відео

Реакція Кличка на відновлення роботи нічних клубів

Міська влада не дозволяла нічним клубам відкриватися для відвідувачів, заявив на брифінгу міський голова Києва. 

Я обурений, натовпи людей – це бенкет під час чуми,
– зазначив Кличко.

Мер Києва також звернувся до поліції з проханням перевіряти такі заклади. Кличко наголосив, що порушники карантину повинні відповідати за свої дії.

Тим, хто рветься у нічні клуби, міський голова відповів, що сумнівається, що вони будуть такими ж щасливими, коли опиняться в інфекційному відділенні лікарні.

Вечірку влаштували й в Одесі

Нічне життя відновили і в клубі Park Residence Odessa. Там 16 травня провели вечірку, пишуть у телеграмі Одесса Сейчас.

На неї зібралося чимало людей. Ані маскового режиму, ані принципів соціальної дистанції там не дотримувалися.
Адміністрація клубу заявила, що відповідає лише за наявність засобів індивідуального захисту у працівників.

Крім того, в Одесі вже працює популярний клуб Ibizza.

Що наразі працює у Києві після послаблення карантину

  • продовольчі ринки з виконанням санітарних вимог;
  • непродовольчі магазини площею до 300 квадратних метрів;
  • перукарні та салони краси;
  • літні тераси кафе й ресторанів;
  • парки, сквери та музеї просто неба;
  • МАФи;
  • ательє, заклади побутових послуг;
  • адвокатські та нотаріальні бюро;
  • автокінотеатри.

Зверніть увагу! Відповідно до плану виходу України з карантину, нічні клуби та інші розважальні заклади зможуть відновити роботу лише на 4-му етапі послаблень.

послаблення карантину
5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Коронавірус в Україні Новини України Поліція Віталій Кличко Новини Києва Карантин в Україні 2020 Новини Одеси
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