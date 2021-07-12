"Я покажу, що я можу": історія українця, який першим у світі став виробляти окуляри з кави

Українець Максим Гавриленко першим у світі почав робити оправи для окулярів із кавового жмиху.

Про це він розповів у рамках проєкту "Робимо українське", який підготувала група "Метінвест" до свого 15-річчя. Гавриленко зізнається, що радіє, що йому вдалося не тільки продовжити справу батьків, а й створити унікальний продукт.

Максим знає про окуляри все ще з малечку, бо його батьки все життя присвятили цій справі – вони працювали на найбільшому в Україні оптико-механічному заводі. Далі вони створили родинну майстерню з ремонту окулярів і щоденно працювали там. Сама завдяки цьому досвіду батьків Максим став справжнім професіоналом в окулярній справі.

"Колись я цього не розумів, але зараз розумію, що дуже круто, коли є досвід батьків, який можна продовжити і нести це через покоління", – сказав він.

Максим зазначив, що батько спочатку не підтримав його ідею, але це ще більше стимулювало винахідника. Батько навпаки казав Максиму, що він займається дурнею, що в нього нічого не вийде. Мовляв, яка кава? Є пластик, краще робити окуляри з пластику і не займайтись дурнею.

Саме це дуже класно стимулювало Максима. "Я покажу, що я можу", – сказав він.

Зараз Максим нарешті отримав батькове визнання і дуже радіє, адже сімейна справа живе, і ще й завойовує світ.

Переглянути повну версію випуску про Максима Гавриленка та інших українців, що змінюють уявлення про Україну у світі, можна на сайті проєкту "Робимо українське" компанії "Метінвест".