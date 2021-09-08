Я повнолітня людина, – "слуга народу" Клочко відреагував на мільйони його мами

Навколо депутата від "Слуги народу" Андрія Клочка розгорівся скандал. Все тому, що за роки депутатства його мати придбала нерухомості на понад 14 мільйонів гривень. Як це пояснює сам політик – читайте далі.

Свою позицію нардеп висловив у фейсбуці. Він наголосив, що є повнолітньою людиною й має свою сім'ю, а з батьками не живе вже 14 років.

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За словами Клочка, придбання нерухомості, про яку повідомили журналісти Bihus.Info, ніяк його не стосується. Мовляв, це – справа його матері та сестри. Щодо фінансових питань він з ним не спілкується й вважає. що некоректно було б коментувати щось за них.

Вони, як і я, повнолітні й дієздатні люди, щоб самостійно вирішувати питання щодо купівлі-продажу нерухомості,

– підкреслив "слуга".

Він пояснив, що сім'я його сестри має можливість допомагати матері. Сама сестра має медичний бізнес, а її чоловік очолює місцеву філію міжнародної компанії. Тож вони цілком здатні забезпечити себе та рідних й на свій розсуд здійснювати будь-які фінансові операції.

Клочко назвав звинувачення у бік рідних безпідставними

Згідно з інформацією, якою володіє Клочко, його мати та сестра продали нерухомість, яку мали у власності, й купили іншу. Вони також використали інші заощадження та подарунок, який нардеп зробив його ще у 2018 році, продавши квартиру під Києвом. "Дуже шкода, що через мою політичну діяльність та статус батьки отримали хвилю негативу і безпідставних звинувачень", – підсумував політик.

У серпні 2021 року матір нардепа купила одразу 2 квартири в столичному ЖК Рів'єра. Перед цим у квітні вона придбала будинок на 150 квадратних метрів під Броварами. Ще раніше жінка стала власницею Tesla Model X 2016 року випуску.

Повний текст допису Андрія Клочка у фейсбуці:

Я – повнолітня людина, з батьками не мешкаю вже 14 років, маю свою сім'ю. До придбання нерухомості, про яку повідомили журналісти, не маю жодного відношення. Це стосується лише моєї мами і моєї сестри. Щось коментувати за них вважаю некоректним. Я не спілкуюся з батьками і сестрою щодо будь-яких фінансових питань. Вони, так само, як і я, повнолітні й дієздатні люди, щоб самостійно вирішувати питання щодо купівлі-продажу нерухомості. Моя сестра допомагає мамі, вона є забезпеченою людиною і має медичний бізнес, її чоловік очолює місцеву філію міжнародної компанії. Вони здатні забезпечити себе і здійснювати операції з нерухомістю без моєї допомоги і тим більше – згоди. Єдине, що я знаю – і мама, і сестра продали помешкання, що знаходилися в їхній власності, і купили інші – додавши власні накопичення та мій подарунок, який я зробив ще 2018 року, продавши двокімнатну квартиру у Броварах. Дуже шкода, що через мою політичну діяльність, статус народного депутата і голови комітету мої батьки отримали хвилю негативу і безпідставних звинувачень на свою адресу.