Я радий та гордий, що Терехов вболіває за "Металіст", – Ярославський

Олександр Ярославський високо оцінює професійні якості харківського мера Ігоря Терехова, його досвід роботи в органах місцевої влади та вважає його знахідкою для Харкова.

Про це президент ФК "Металіст" розповів у великому інтерв'ю Ігорю Циганику та Олександрі Лободі.

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На репліку Циганика про те, що участь у житті "Металіста" допомогла Терехову набрати додаткові бали під час передвиборчої кампанії, Ярославський відповів: "Мером Терехов став лише завдяки своїм здібностям".

Залученість харківського мера в процес відродження клубу та відновлення його інфраструктури, на думку бізнесмена, пояснюється дуже просто: "Він – футбольна людина, так що йому, не ходити на футбол і не вболівати? Він працював арбітром, вболіває за "Ман Сіті" – після "Металіста", звісно. Я радий і гордий, що він ходить на стадіон і вболіває за команду".

Я Ігоря знаю багато років – це високопрофесійна людина. Я йому тут не співаю дифірамби, а просто констатую факт. Ви знаєте, що він п'ять років відпрацював першим заступником губернатора, два по п'ять – десять років – він відпрацював першим заступником мера. Зрозуміло, що такий фахівець як Терехов – це знахідка для Харкова. Це людина з величезним управлінським досвідом у міському господарстві,

– сказав президент футбольного клубу.

Водночас Ярославський підкреслив, що він принципово не бере участі в жодних політичних процесах.

"Ніякою агітацією ми ніколи не займалися. Якщо ви прослідкуєте всю передвиборчу кампанію – я ніколи не агітував за Терехова. Ніколи не сказав: "Давайте, приходьте, друзі наші, вболівальники, кидайте бюлетені за "Ігоря Олександровича". Ні сам я, ні ФК "Металіст" ніде його не рекламував. Я ще в старому "Металісті" говорив, що клуб ніколи не буде займатися ніякою агітацією, ніякою політичною діяльністю. Я і сам нею не займаюся", – продовжив бізнесмен.

Підтримка влади міста важлива

Президент ФК "Металіст" нагадав також, що будівництво "нового "Металіста" є проєктом приватно-міського партнерства, в якому підтримка міської влади дуже важлива:

А як вирішити будь-яке питання? Просто сніг почистити – до кого звертатися? Звичайно, директор стадіону дзвонить у міське господарство і вирішується питання зі збиранням снігу. З електрикою та інше. Ці всі питання вимагають координації з владою міста. Ми вже не перебуваємо на безлюдному острові, де могли самі вирішувати всі питання. Звичайно, ми живемо в міському суспільстві – в Харкові,

– пояснив Ярославський.

"За то, що Терехов підтримував і підтримує ідею відновлення "Металіста" і приведення його в належний стан, – за це тільки честь йому і хвала", – президент ФК "Металіст".

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