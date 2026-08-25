"Я спробую знайти таку суму": Мудра розповіла, де буде брати гроші на заставу

Після рішення ВАКС про тримання під вартою Ірина Мудра заявила, що намагатиметься зібрати 20 мільйонів гривень для внесення застави. За її словами, частину коштів вона має сама.

Про це стало відомо із засідання суду.

Що сказала Мудра про заставу?

Після завершення засідання Вищого антикорупційного суду Ірина Мудра прокоментувала рішення суду, який обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 20 мільйонів гривень.

Колишня заступниця голови Офісу Президента заявила, що намагатиметься знайти необхідну суму. Вона зазначила, що має частину власних коштів, а також розраховує на фінансову допомогу друзів і знайомих.

Я спробую знайти таку суму,

– сказала Мудра.

За її словами, вона має багато контактів, тому планує звернутися до людей зі свого кола спілкування з проханням допомогти зібрати необхідні кошти.

Нагадаємо, ВАКС взяв Ірину Мудру під варту на 60 днів, але визначив альтернативу – 20 мільйонів гривень застави. Прокуратура просила заставу у 150 мільйонів гривень і наполягала на ризику втечі, зокрема, посилаючись на записи розмов Мудрої з Микитасем та її дочкою щодо можливого проживання за кордоном.

Своєю чергою захист просив не застосовувати запобіжний захід. За Мудру поручилися двоє людей, серед них головний рабин Києва Йонатан Маркович.

Зазначимо, прокурор САП заявив, що Ірина Мудра може володіти активами на понад 250 мільйонів гривень, зокрема, нерухомістю, цінними паперами, коштами на рахунках, дорогими прикрасами та автомобілем Range Rover. За версією обвинувачення, частина активів могла бути не задекларована, а Мудра нібито мала намір переоформити їх на близьких. З огляду на це та ризик її можливого виїзду за кордон прокурор просив визначити 150 мільйонів гривень застави.