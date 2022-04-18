Залужний розповів неймовірну історію воїна, який свідомо повернувся зі Словаччини

Після початку повномасштабного вторгнення Росії, багато українців почали повертатися на батьківщину. Одним із таких був Павло, який приїхав зі Словаччини, щоб захищати свою землю.

Він за військовою спеціальністю сапер, тому вирішив, що не може залишатися на заробітках у такий час. Неймовірну історію службовця розповів 17 квітня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Нещодавно Залужний розповів щемливу історію про воїна та його доньку, яка пішла служити вслід за батьком

Встиг обійняти рідних і пригорнути дівчину

Павло зараз мріє здобути вищу освіту й одружитися з коханою, яка чекає вдома. Вони за останні пів року бачився лише раз. Проте довгоочікувана для обох зустріч тривала усього 5 хвилин.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, я саме був у Словаччині. Там працював близько 6 місяців. Я свідомо повернувся до України. Вирішив, що на батьківщині від мене буде більше користі,

– згадує Павло.

Чоловік вдома встиг лише обійняти рідних і пригорнути дівчину. Після цього він одразу поїхав до 72-ї механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Він там у 2014 – 2015 роках служив сапером в інженерному підрозділі.

Планує красиве освідчення

Службовець пояснив, що не дуже довго роздумував, адже "трохи обізнаний на війні". Тому одразу знав, як саме допоможе своїй країні перемогти одвічного ворога.

Павло хотів зробити романтичне освідчення своїй дівчині – у ресторані, з квітами й обручкою. Проте зараз це, на жаль, не на часі.

Війна змусила відтермінувати плани та мрії. Усе надолужимо. Зараз головне – захистити нашу країну,

– каже хлопець.

Він закликав зараз, що б не було, відкинути будь-які сумніви в перемозі. "Ми готові триматися, скільки потрібно, у жодному разі не можна виконувати вимоги Росії", – підсумував воїн України.

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