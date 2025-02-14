Я відвідаю Саудівську Аравію та Туреччину, але з росіянами не буде зустрічі, - Зеленський

Володимир Зеленський розповів про свої найближчі закордонні візити. Глава держави відповів, чи будуть у нього переговори з росіянами та США щодо миру.

Дональд Трамп заявив, що Мюнхенській конференції з безпеки відбудеться зустріч представників України, Росії та США. Також він анонсував переговори наступного тижня у Саудівській Аравії. Володимир Зеленський прокоментував заяву американця для журналістів, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський

Президент України сказав, що йому нічого невідомо про зустріч високопосадовців трьох країн у Мюнхені. Також він підтвердив, що наступного тижня відвідає ОАЕ, потім Саудівську Аравію та Туреччину. Переговорів щодо миру там не заплановано. Це усе офіційні візити на запрошення лідерів цих країн. Зеленський уточнив, що його супроводжуватиме дружина.

Президент наголосив, що зустрічі із росіянами не передбачено.

Крім того, Зеленський висловив сумнів у тому, що США мають готовий план закінчення війни в Україні.