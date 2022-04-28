Я впевнений, але це може відбуватися етапами, – Гайдай не сумнівається у поверненні Донбасу

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що впевнений у тому, що Україна поверне окуповані Росією у 2014 році території Донбасу. Але, можливо, це відбуватиметься поступово.

Про це Сергій Гайдан розповів під час ефіру на одному з телеканалів, передає 24 канал.

До теми Донбас не віддамо, – 23-річні брати з Київщини разом воюють за Україну

На питання журналістки, чи можливо повернути Донбас, Сергій Гайдай відповів, що так, він у цьому впевнений.

Можливо, це буде етапами. Ми спочатку повернемо території, які втратили з початку російського вторгнення 24 лютого, а потім, можливо, за довший час повернемо й окуповані території ще 2014 року... Але я впевнений у тому, що ми все заберемо,

– заявив він.

Голова Луганської ОВА наголосив, що окуповані території у 2014 році можуть повернути за двома варіантами. "Або це буде військова операція, або дипломатичне рішення. І над цим питанням буде працювати не лише Україна та Росія, а й весь світ", – додав він.

Коментар Сергія Гайдая щодо повернення Донбасу:

Україна поверне окуповані території

Раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук прямо заявила, що Україна поверне собі тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, а також Крим. За її словами, скільки б Путін не казав відмовитися від цих територій, цього ніколи не станеться.

До слова, російські окупанти нищать на Луганщині все, що трапляється на їхньому шляху. Зокрема, як розповів Сергій Гайдай, внаслідок бойових дій тисячі людей залишаються без газу, води та світла.

Ви могли пропустити – Піонтковський назвав місяць, коли може закінчитись війна: відео