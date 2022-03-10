Я залишаюся вдома, в Україні, тому що іншої землі в нас немає, – Леонід Кучма

Другий Президент України Леонід Кучма заявив, що залишається в Україні. І приєднався до слів українців, які в один голос проклинають окупантів.

Його слова опублікувала прессекретарка. Він заявив, що за все своє життя ніколи не відчував стільки гордості, болю та гніву, як за ці дні.

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Хоча інколи здається, що і наша земля, і наші серця палають у вогні вже не 15-й день, а цілу вічність. Що вже цілу вічність росіяни бомблять Харків і Чернігів, Суми та Київ, Житомир та Миколаїв. Що вже цілу вічність за наказом путіна вбивають українських дітей та породіль,

– йдеться в повідомленні Кучми.

За його словами, незламність і готовність до самопожертви завжди живуть у наших серцях. І ніхто і ніколи не стримає наших людей, коли вони піднялися за рідну країну. За наше майбутнє. За нашу свободу.

"Україна – не росія. І ніколи не стане росією. Не дочекаються. Ми вже перемагаємо. І цього не зупинити", – наголосив Кучма.

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