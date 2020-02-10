Я не дозволю зачмирити військових, – Звіробій різко відреагувала на вручення їй підозри

Сьогодні, 10 лютого, Печерський районний суд Києва планує розглянути клопотання про обрання волонтерці Марусі Звіробій запобіжного заходу.

Про це повідомила кореспондентка 24 каналу. За її словами, підтримати Звіробій прийшло дуже багато людей, зокрема, ветерани війни та волонтери.

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"Вони трохи не тих напали. Якщо вони думають, що можна зачмирити військовослужбовців, то я не дозволяла, не дозволяю і не дозволю це зробити", – сказала Маруся Звіробій.

Коментар Марусі Звіробій:

Нагадаємо, 6 лютого у ДБР волонтерці оголосили повідомлення про підозру у справі про погрози президенту Зеленському. Однак Звіробій це обурило, адже вона не є державним службовцем.

Чому Марусі Звіробій обирають запобіжний захід