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      Я не дозволю зачмирити військових, – Звіробій різко відреагувала на вручення їй підозри

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      Сьогодні, 10 лютого, Печерський районний суд Києва планує розглянути клопотання про обрання волонтерці Марусі Звіробій запобіжного заходу.

      Про це повідомила кореспондентка 24 каналу. За її словами, підтримати Звіробій прийшло дуже багато людей, зокрема, ветерани війни та волонтери. 

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      "Вони трохи не тих напали. Якщо вони думають, що можна зачмирити військовослужбовців, то я не дозволяла, не дозволяю і не дозволю це зробити", – сказала Маруся Звіробій. 

      Коментар Марусі Звіробій: 

      Нагадаємо, 6 лютого у ДБР волонтерці оголосили повідомлення про підозру у справі про погрози президенту Зеленському. Однак Звіробій це обурило, адже вона не є державним службовцем. 

      Чому Марусі Звіробій обирають запобіжний захід

      • ДБР розслідує справу проти народної депутатки від "Європейської солідарності" Софії Федини через гучне звернення до Президента України Володимира Зеленського. Спочатку Звіробій була свідком у цій справі.
      • Справу розслідують як посягання на життя державного діяча, а також можливі дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення держвлади.
      • Причиною для відкриття справи стало спільне емоційне відео Федини та Звіробій, записане після жовтневого візиту Зеленського до ветеранів-добровольців у Золотому. Там у президента і бійців виникла надемоційна розмова, в якій Зеленський закликав ветеранів не заважати процесу розведення військ та прибрати зброю. Федина та Звіробій звернулись з такими словами до президента: "Ти там частіше їзди, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве… Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріли".
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      Автор: Анастасія Федченко
      Теги: Новини України Маруся Звіробій Судді Печерський суд Києва Софія Федина
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